İş yeri önünde bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Gaziantep’te husumetli olduğu arkadaşı tarafından iş yerinin önünde bıçaklanan telefoncu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, Şahinbey ilçesi Seferpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde iş yerini açan telefoncu Kerim Serttaş (41) ile aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan arkadaşı Mustafa B. (35) tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mustafa B., Kerim Serttaş’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Olay sonrası ağır yaralanan Serttaş, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Serttaş, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden esnafın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.