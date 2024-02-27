İş yeri yangınında 2 kişi yaralandı

Adıyaman’da, bir iş yerinde çıkan yangında 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, eski Adıyaman Belediye binası yakınlarında bulunan bir döner dükkanında yangın meydana geldi. Bacadan çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Yangında ellerinden hafif şekilde yaralanan 2 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.