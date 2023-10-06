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İş yerinde 4 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 06.10.2023 16:20
  • Giriş: 06.10.2023 16:20
  • Güncelleme: 06.10.2023 16:20
Kaynak: İHA
İş yerinde 4 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı

Antalya’da polisin bir iş yerinde yaptığı aramada 4’ü pompalı tüfek 5 silah ele geçilirken, iş yeri sahibine silah ticareti ve kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından bir iş yerinde yapılan aramada; 4’ü pompalı tüfek olmak üzere toplam 5 adet silah ile 12’si şarjöre basılı olmak üzere 96 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan silahlara el konulurken, iş yerinin sorumlusu S.Y. hakkında “Silah Ticareti ve Kaçakçılığı” suçundan adli işlem yapıldı. 

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