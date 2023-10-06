İş yerinde 4 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı
Kaynak: İHA
Antalya’da polisin bir iş yerinde yaptığı aramada 4’ü pompalı tüfek 5 silah ele geçilirken, iş yeri sahibine silah ticareti ve kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından bir iş yerinde yapılan aramada; 4’ü pompalı tüfek olmak üzere toplam 5 adet silah ile 12’si şarjöre basılı olmak üzere 96 adet fişek ele geçirildi.
Yakalanan silahlara el konulurken, iş yerinin sorumlusu S.Y. hakkında “Silah Ticareti ve Kaçakçılığı” suçundan adli işlem yapıldı.