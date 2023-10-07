İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan berber yaralandı

Çorum’da bir berber iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.



Olay, Gülabibey Mahallesi, Milönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A. adlı berber işyerinde bulunduğu sırada kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarından yaralanan B.A. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.