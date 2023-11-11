İş yerinde uyuşturucu ele geçirildi

Samsun’da jandarma ekipleri, bir cep telefoncunun 2 işyeri ve evinde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.G.’ye ait 2 ayrı cep telefoncu dükkanına ve evine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 20 paket içinde esrar ve metamfetamin ile sentetik ecza ve kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili N G. gözaltına alındı ve bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen N.G. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.