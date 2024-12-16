İş yerinde yangın çıktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde elektronik eşya tamirinin yapıldığı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında iş yerinde bulunan çok sayıda elektronik malzeme kül oldu.

Olay, Akçakoca Mahallesi Saadettin Yalım Caddesi’nde bulunan elektronik eşya tamirinin yapıldığı iş yerinde meydana geldi. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Ayrıca ilk müdahale de yine vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sebebiyle çok sayıda elektronik malzeme kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.