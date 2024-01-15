İş yerindeki güvenlik kamerasını çalan şüpheli elindeki dövmeden yakalandı

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir iş yerinin güvenlik kamerasını çalan şüpheli S.D., kameraya yansıyan elindeki dövmeden tespit edildi. Çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir iş yerinden güvenlik kamerasının çalınması üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, hırsızlık şüphelisinin güvenlik kamerasını çaldığı anlar saniye saniye çaldığı kamera tarafından görüntülendi. Kayıt cihazından alınan görüntülerden yola çıkan polis, görüntüde hırsızın elinde bulunan dövmeye dikkat etti. Dövmeden yola çıkan polis, hırsızlık suçun işleyen kişinin S.D. olduğunu tespit etti. Daha önceden hırsızlıktan 6 kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, kısa sürede yakalandı.