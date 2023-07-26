İş yerindeki yangın paniğe neden oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Yangın; saat 15.00 sıralarında, Bağlık Mahallesi’nde bulunan merkez pazaryeri girişindeki bir iş yerinin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle yangın meydana geldi. Pazaryeri girişindeki iki katlı bir binanın ikinci katından patlama sesi geldiğini ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine, bildirilen adrese itfaiye, sağlık, elektrik ve doğal gaz ekipleri yönlendirildi.

Sıcak havada elektrik hatlarındaki yüklenme dolayısıyla çıktığı değerlendirilen yangın sırasında zaman zaman meydana gelen patlamalar ve yükselen alevler, iş yerlerinde bulunan ve pazaryerine giriş çıkış yapan vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekibi, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Bu esnada bölgedeki elektrik ve doğal gaz kesildi, sağlık ekibi de hazır bekletildi. Yangından etkilenen olmaması üzerine 112 Acil Sağlık ekibi olay yerinden ayrılırken, yangını söndürdükten sonra bir süre soğutma çalışması yapan itfaiye ekibi de tutanak tuttuktan sonra olay yerinden ayrıldı. Elektrik ve doğalgaz ekipleri de yaptıkları çalışmanın ardından bölgeye yeniden hizmet vermeye başladı.