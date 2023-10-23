İş yerinden 22 bin lira çalan hırsız güvenlik kamerasına takıldı

Zonguldak’ta bir iş yerinden 22 bin 650 lira para çalan hırsızlık zanlısı, jandarmanın güvenlik kamerası incelemelerinin ardından kıskıvrak yakalandı. Çalınan para sahibine teslim edilirken, zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda, Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesinde bir iş yerinden 22 bin 650 TL nakit para çaldığı tespit edilen şüpheli güvenlik kameralarına takıldı. Kamera incelemeleri sonucu, olayın faili olan şahıs, 22 bin 650 TL ile yakalandı.

Çalınan para sahibine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen hırsızlık zanlısı ise ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.