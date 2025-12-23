İş yerinden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde bir iş yerinden cep telefonu çalan M.B. gözaltına alınarak tutuklandı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Aralık’ta Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Müşteri görünümüyle iş yerine giren M.B., vitrinde incelediği cep telefonlarından birini çalıp, cebine koyduktan sonra dışarı çıkarak uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Cep telefonunun çalındığını fark eden iş yeri sahibi, polise haber verdi. Ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliyi saklandığı adreste gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. (DHA)

FOTOĞRAFLI