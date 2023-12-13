İş yerini küle çeviren yangın havadan görüntülendi

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki bir iş yerinde çıkan büyük çaplı yangın, dron ile havadan görüntülendi.

Tatvan ilçe çıkışında bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Öte yandan yangın dron ile havadan görüntüledi. Görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.