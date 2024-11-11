İş yerini kurşunladılar, kaçtıkları otomobille 2 araca çarptılar: Zanlılar aranıyor
Sancaktepe'de iş yerini kurşunlayan şüpheliler kaçtıkları araçla kaza yaptı. Aracı bırakarak olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
Sancaktepe'de bir iş yerini kurşunladıktan sonra otomobille kaçan şüpheliler, 2 araca çarparak kaza yaptı.
İnönü Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önüne otomobille gelen kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler, silahla ateş açtı.
Daha sonra kullandıkları araçla kaçan şüpheliler, İnönü Caddesi'nde bir otomobil ve kamyonete çarptı. Kaza nedeniyle hasar alan otomobilden inen zanlılar, olay yerinden yaya olarak kaçtı.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, maskeli oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay yeri inceleme ekiplerince otomobilde yapılan araştırmada uzun namlulu silah bulundu.