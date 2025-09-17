İş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Adana’nın Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi’nde mobilya dükkanının önünde bekleyen Sedat Oyunlu’ya, kasklı iki motosikletli tarafından ateş açıldı. Kalçasına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Oyunlu, Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı; yapılan müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi.

Çalıştığı spot mobilya dükkanının önüde bekleyen Sedat Oyunlu'nun yanına yaklaşan ve başlarında kask bulunan motosikletli iki şüpheli, Oyunlu'ya tabancayla ateş açıp, kaçtı.

32 yaşındaki Oyunlu kalçasına isabet eden kurşunla, yaralı halde otomobiline binerek Adana Şehir Hastanesi'ne gitti.

Burada tedaviye alınan Sedat Oyunlu, doktorların müdahalesine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Oyunlu'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Öte yandan ekipler, kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.