İş yerinin önündeki şemsiye, kuvvetli rüzgarda uçtu

Bingöl'de, sebze halindeki iş yerinin önündeki şemsiye, kuvvetli rüzgarda uçtu. Şemsiyenin hal içerisinde savrulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi’nde sebze halindeki iş yerinin önünde meydana geldi.

Park halindeki kamyonun önünde duran şemsiye, kuvvetli rüzgarda uçtu. Bir süre savrulan şemsiye, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, şemsiyenin savrulduğu, bazı çalışanların da yakalamak için peşinden koştuğu görüldü.