İş yerlerinden kıyafet çalan 2 hırsızlık zanlısı yakalandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde birden fazla iş yerinden kıyafet çaldığı tespit edilen Rus uyruklu 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay Kdz. Ereğli ilçesinde yaşandı. Yabancı uyruklu A.N. ve E.V. isimli iki şüphelinin, ilçedeki dört farklı iş yerinden giysilerin alarmlarını kırıp, sökerek kıyafet çaldığı tespit edildi. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada iki şüpheli kıskıvrak yakalandı. Çalınan eşyalara da ekipler el koydu. Gözaltına alınan iki şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalıntı kıyafetler de iş yeri sahiplerine teslim edildi.