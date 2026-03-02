İş yükü eğitimi aksatıyor: Çalışma koşulları gizli krize dönüştü

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan asistan hekimler, artan iş yükü, yetersiz destek, bazı branşlarda istifalara ve eğitim rotalarında aksamalara yol açan sorunlar ile mücadele ediyor. İzmir Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu’nun Aralık 2025 raporu, sistematik aksaklıkların hem sağlık hizmetini hem de uzmanlık eğitimini tehdit ettiğini ortaya koydu. Asistan hekimler "Sekreterya işleri, hasta taşıma, boş yatak bulma derken mesai bitmiyor; ameliyathanelerde dinlenme yok, kantin erken kapanıyor” diyerek yaşadıkları sorunları özetledi.

İzmir Tabip Odası, 16 klinik ve yaklaşık 60 asistan hekimle yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanan raporun sağlık emekçilerinin maruz kaldığı günlük sorunları görünür kılmayı amaçladığını vurguladı. Rapora göre asistan hekimlerin mesai saatleri belirsiz ve uzun. sekreterya işleri, hasta taşıma ve boş yatak bulma gibi hekimlik dışı görevler, eğitim ve hasta bakımını olumsuz etkiliyor. Nöbet düzeninde netlik yok, nöbet ertesi izin hakları çoğu klinikte uygulanmıyor. Artan iş yükü ve düşük ücretler nedeniyle bazı branşlarda istifalar yaşanıyor, eğitim rotasyonları aksıyor. Fiziksel koşullar yetersiz, ameliyathanelerde dinlenme odaları yok, kantinler erken kapanıyor. Tıbbi sarf malzemeleri ve hijyen ürünlerindeki eksiklikler ise hem hasta hem sağlık çalışanı güvenliğini tehdit ediyor.

NÖBET DÜZENİNDE SORUN

Birçok klinikte artan iş yükünün asistan hekimlerce giderilmeye çalışıldığı; buna rağmen poliklinik, servis ve konsültasyon yükünün azaltılmadığı, bu durumun hem nitelikli sağlık hizmeti verme hem de eğitim süreçlerini olumsuz etkilediği iletildiği kaydedilen raporda, şu ifadelere yer verildi: "Eğitim saatlerinin bazı kliniklerde tanımlı olmakla birlikte yoğun iş yükü nedeniyle sıklıkla yapılamadığı, yapılsa dahi verimsiz geçtiği ifade edilmektedir. Yapılandırılmış ve sürekliliği olan eğitim programlarının birçok klinikte yetersiz olduğu bildirilmektedir. Son dönemde yoğun iş yükü, kişisel nedenler ve yabancı uyruklu asistan hekimlerin görece düşük maaşları gibi etkenler nedeniyle istifaların yaşandığı; bu durumun asistan hekimlerin eğitim rotasyonlarında aksamalara yol açtığı aktarılmıştır. Nöbet sayılarının yüksek olduğu, buna karşın nöbet ertesi izin haklarının her klinikte düzenli biçimde kullandırılmadığı; bazı durumlarda “eğitim” veya hizmet gerekçesiyle nöbet ertesi çalışmanın sürdüğü ifade edilmektedir. Asistan hekim odalarının yetersizliği, dinlenme alanlarının uygun olmadığı, laboratuvar ve servis fiziki koşullarının kötü olduğu birçok klinik tarafından dile getirilmektedir. Bu durumun çalışma verimliliğini ve çalışan sağlığını olumsuz etkilediği bildirilmektedir. Bazı durumlarda bu eksikliklerin hastaların ve sağlık emekçilerinin güvenliği açısından risk oluşturduğu iletilmektedir."

Raporda klinik bazlı sorunlar şöyle özetledi:

Anesteziyoloji ve Reanimasyon: Mesai saatleri çoğunlukla akşam 20.00’ye kadar uzuyor; hekimler BT ve sedye taşımak gibi hekimlik dışı işlere zorlanıyor.

Enfeksiyon Hastalıkları: Nöbetçi olmayan hekimler dahi akşam saatlerine kadar çalışmak zorunda kalıyor, poliklinik rotasyonları iki poliklinikten sorumluluk anlamına geliyor.

Genel Cerrahi: Servisteki yoğun yük nedeniyle asistanlar ameliyathanelere yeterince aktif katılamıyor.

Aile Hekimliği: Mesai takibi cep telefonu uygulamaları üzerinden yapılıyor, izinler önceden planlanamadığı için sıkıntılar yaşanıyor.

Nöroloji ve Dahiliye: Asistan hekim başına düşen hasta sayısı yüksek, mesai saatleri belirsiz.

Göz Hastalıkları: Ameliyathanelere geçiş süresi uzuyor; üçüncü yılına gelmiş asistanlar dahi sınırlı cerrahi deneyim alabiliyor.

Ruh Sağlığı: Güvenlik önlemleri yetersiz, panik butonları çoğu zaman çalışmıyor.