İşbirlikçilerin tam karşısındayız

POLİTİKA SERVİSİ

İktidarın iki yüzlü İsrail politikalarını protesto eden Filistin İçin Bin Genç Hareketi önceki gece AKP İstanbul İl binası önünde nöbet tutmaya başladı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İsrail ile ilişkileri kestik açıklamalarının ardından ilişkilerin tamamen kesilmediğini belirten gençler, ortaya çıkan gerçekler karşısında iktidarın baskıcı politikalarına da rıza göstermeyeceklerini vurguladı.

SOCAR’ın İsrail’e petrol tedarikini ifşa eden Filistinli iki gencin, sınır dışı edilme ihtimaline karşı bir araya gelen Filistin İçin Bin Genç Hareketi, arkadaşları üzerindeki baskılar kalkana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı. TRT World panelinde SOCAR'ın İsrail’e petrol tedarikini ifşa eden dört gençten iki Filistinli, sınır dışı edilme tehdidiyle karşı karşıya kalırken gözaltına alınan gençlerden iki Türkiye vatandaşı serbest bırakılmıştı. Filistinli iki genç ise “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla sınır dışı edilmek isteniyor.

Bunun üzerine önceki gün saat 18.00’da AKP İl Binası önünde bir araya gelen Filistin İçin Bin Genç Hareketi, Geri Gönderme Merkezi'nde tutulan gençlerin serbest bırakılması için nöbet eylemi başlattı.

SOYKIRIMI BESLEYEN VANALARI KAPATIN

Sabah saatlerine kadar süren nöbet eylemini sosyal medyadan duyuran eylemciler, “Buradan tüm siyasi partilere çağrımızı yineliyor, sorumluluklarını hatırlatıyoruz. ‘Erdoğan siyonistlerle işbirliğini kes’ dediği için cezalandırılan Filistinli dostlarımıza sahip çıkın, nöbetimize destek olun, soykırımı besleyen petrol vanalarının kapatılması talebini yükseltin!” ifadelerini kullandı.

AKP İl Başkanlığı önünde bir araya gelen gençler geniş bir polis ablukasına alınırken yaptıkları açıklamada İsrail ile ilişkileri daha önce de ifşa eden arkadaşlarının aldıkları beraat kararlarını hatırlatarak “Suçlu siyonistlerle işbirliğini sürdürenlerdir, dostlarımızı derhal serbest bırakın” dediler.

MUHATAP BİZİZ, BİZ DE SİZİN KARŞINIZDAYIZ

Açıklamanın devamında iktidara seslenen gençler, şu ifadelere yer verdi: “Bizleri daha önce ev baskınlarıyla, gözaltılarla yıldırmaya çalıştılar. Şimdi de sınır dışı etmek istedikleri arkadaşlarımızı korkutmaya çalışıyorlar. Ancak şunu herkes çok iyi bilsin ki AKP bizi çok iyi tanıyor. Polis ablukalarınıza, baskıcı politikalarınıza rağmen buradayız, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bizlerin cüretinden korkan bu iktidara sesleniyoruz; hiçbir yere gitmiyoruz. Muhatabınız biziz, biz de sizin tam karşınızdayız.

Eylemlerine devam edeceklerini belirten Hareket, nöbetlerinin ilk gününü tamamladıklarını duyururken “Deport kararına ilişkin bir muhatapla görüşene dek her gün buradayız. ‘Petrol sevkiyatını durdur, GGM'de tutulan Filistinli gençleri serbest bırak’ demek için Filistin dostlarını eylem alanına çağırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yüreği Filistin’le atanlara, siyasi partilere, kurumlara ve halkımıza çağrımız var: Çayını, çorbanı, çadırını al gel. Filistin’i savunanları yalnız bırakma!” dedi. Öte yandan Bursa Şehreküstü Meydanı'nda Gümrükler Genel Müdürlüğü’nde tutulan (GGM) Filistinli gençler için dün Bursa’da da eylem gerçekleşti. Açıklamada “Sözümüz net, kararlıyız. Dostlarımızı sınırdışı ettirmeyeceğiz” denildi.