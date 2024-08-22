İşbu ne demek? İşbu kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Kamusal alanda sıklıkla yurttaşların karşısına çıkan işbu sözcüğü merak ediliyor. "İşbu Kanun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla" gibi ifadelerle sıkça karşılaşılıyor. Peki işbu ne demek? İşbu kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

İŞBU NE DEMEK?

Bir sıfat olan işbu kelimesinin TDK Sözlük anlamı 'Bu, özellikle bu:'dur.