İşçi babası adalet istiyor

Haber Merkezi

İstanbul'da şüpheli bir şekilde inşaattan düşerek yaşamını yitiren Mazlum Deniz için işveren firma “iş kazası”, soruşturmayı yürüten savcı “intihar şüphesi” dedi. Baba Bülent Deniz, “Çocuğum iş elbisesiyle düştü. Nasıl intihar olabilir?​” diye sordu.

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Sarıgöl Mahallesi'ndeki Bilgin Sokak'ta yüklenici firmanın Yusuf Özbek Meka İnşaat, taşeron şirketin ise Nar Market İşletmeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin olduğu okul inşaatında, 22 Mayıs’ta 28 yaşındaki Mazlum Deniz isimli işçi şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. MA'nın haberine göre, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında emniyet ifadesinde Deniz’in inşaattan “atladığını” öne süren F.K., olayı evinin balkonunda otururken gördüğünü iddia etti.

Şantiye Şefi M.S. ise “Herhangi bir sıkıntısı olduğunu bilmiyorum. Neden intihar girişiminde bulunduğunu bilmiyorum” diye belirtti.

İNTİHARI DÜŞÜNMÜYORUZ

Deniz’in yaşamını yitirdiği inşaatta çalışan M.K. ise ifadesinde, Deniz ile aynı konteynırda kaldığını belirtti. M.K., “Morali gayet yerindeydi. Diğer günlerden farklı herhangi bir davranışı veya konuşması yoktu. Maddi durumu çok kötü değildi. İntihar etmiş olabileceğini düşünmüyorum” dedi.

RAPORU BEKLENİYOR

Alınan ifadeleri göz önünde bulunduran Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı “intihar şüphesi” iddiasıyla işlem yaptı. Ayrıca başsavcılık, otopsi raporunun yönlendirmesiyle kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan (ATK) rapor istedi.

Deniz’in şüpheli ölümünün ardından, aynı inşaatta çalışan babası Bülent Deniz’in de, iş akdi kendisine bilgi verilmeden feshedildi.

‘TEK BAŞIMA GÖTÜRDÜM’

Oğlu Deniz ile beraber Diyarbakır’dan İstanbul’a çalışmaya geldiklerini belirten Deniz, “İşveren sahiplenmedi. Tek başıma orada kaldım. Cenazemi Atatürk Havalimanı’na götürdüm. Cenaze direk Diyarbakır’a gitti. Ancak Diyarbakır’a uçak bileti o gün bulamadığım için bende başka bir uçakla Batman’a gitmek zorunda kaldım. Daha sonra cenazemi aldım. Bu sırada iş sahiplerinden kimse beni aramadı, sormadı” dedi.