İşçi Dayanışma Derneği 3. kongresi yapılacak

Haber Merkezi

İşçi Dayanışma Derneği 3’üncü kongresini yarın gerçekleştirecek. Saat 11.00’de başlayacak kongre TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde gerçekleşecek.

Dernekten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Ülkemiz yoksullarının ve emekçilerinin dertleri, sorunları ve arayışları her geçen gün artmakta. AKP iktidarı uyguladığı yeni sömürü politikalarıyla ülkemizde dar gelirli, yoksul ve güvencesiz yurttaşların her geçen gün yaşam imkanlarını kısıtlıyor, emekçi halka yaşama şansı bırakmıyor. İktidar, Mehmet Şimşek planı dahilinde uygulanmaya çalışılan Orta Vadeli Plan (OVP) ile emekçi kesimlerin kıdem tazminatı kazanımı başta olmak üzere kazanımlarına göz dikiyor, krizin faturasını bizlerin sırtına vergiler, zamlar ve kısıtlamalarla yıkmaya çalışıyor.

Emek hareketi içerisinde yaşanan kısır ve arkaik tartışmaların, dağınıklığın, ve fikri buhranın emekçiler lehine alternatifler yaratmaktan, yeni bir yol açmaktan uzak olduğunu görmekteyiz. Emekçilerin birleşik, militan ve kitlesel bir mücadelesi ekseninde ve kendi sahici gündemleri etrafında yan yana gelebilmek, mücadelenin bu evresinde sahici sorulara sahici cevaplar bulabilmek adına İşçi Dayanışma Derneği olarak 3. Olağan Genel Kurul’a gidiyoruz.”