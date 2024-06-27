İşçi Dayanışma Derneği'nden emek sempozyumu
İşçi Dayanışma Derneği, Türkiye ve dünyadaki ekonomik sorunlar, sınıf hareketlerinin durumu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in uyguladığı programı ve çıkış yollarının tartışılacağı emek sempozyumu düzenliyor. 30 Haziran’da Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde saat 11.00’de başlayacak olan sempozyumda ekonomist Aziz Çelik, gazeteci Ozan Gündoğdu ve Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar başta olmak üzere alanında uzman çok sayıda isim konuşmacı olarak yer alacak.
HABER MERKEZİ
İşçi Dayanışma Derneği, AKP iktidarında ekonomik çöküşü geçen Türkiye’nin ve dünyada sınıf hareketlerinin konuşulacağı bir emek sempozyumu düzenliyor.
Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde Abidin Dino Salonu’nda, 30 Haziran Pazar günü saat 11.00’de başlayacak sempozyum 3 oturumdan oluşuyor.
Birinci oturumda “Ekonomik Kriz ve Şimşek Programı kıskacında Emeğin Durumu ve Alternatif Arayışlar” konuşulacak.
Moderatörlüğünü Nuriye Alsancak’ın yürüteceği oturumda ekonomist Prof. Dr. Aziz Çelik, Doç. Dr. Serkan Öngel ve gazeteci Ozan Gündoğdu konuşacak.
İkinci oturumda “Dünyada ve Türkiye'de Sınıf Hareketinin Bugünü ve Çıkış Yolları” konuları tartışılacak.
İrem Yıldırım’ın moderatörlüğünü üstlendiği oturumda, Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, Emek Çalışmaları Topluluğu Deniz Sert, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Eren Edebali ve Eğitim-Sen İstanbul 1. Nolu Şube Başkanı Barış Uluocak konuşacak.
Sempozyumun 3. oturumu ise forum olarak gerçekleştirilecek. “Sınıf Örgütlenmesi İçin Öneri, Görüş ve Tavsiyeler” başlığıyla gerçekleştirilecek forumda Dilan Esen moderatörlük yapacak.