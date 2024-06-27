İşçi Dayanışma Derneği'nden emek sempozyumu

İşçi Dayanışma Derneği, Türkiye ve dünyadaki ekonomik sorunlar, sınıf hareketlerinin durumu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in uyguladığı programı ve çıkış yollarının tartışılacağı emek sempozyumu düzenliyor. 30 Haziran’da Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde saat 11.00’de başlayacak olan sempozyumda ekonomist Aziz Çelik, gazeteci Ozan Gündoğdu ve Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar başta olmak üzere alanında uzman çok sayıda isim konuşmacı olarak yer alacak.

Çalışma Yaşamı 27.06.2024 17:51 Giriş: 27.06.2024 17:51

Güncelleme: 27.06.2024 17:55 Kaynak: Haber Merkezi

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