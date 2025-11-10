İşçi de üretici de geçinemiyor

Haber Merkezi

CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Manisa’nın Ahmetli ilçesinde zeytin üreticileriyle bir araya geldi. Üreticiler artan girdi maliyetlerinden, işçiler ise düşük yevmiyelerden şikayet etti.

Zeytin hasadında çalışan kadın işçiler, geçen yıla göre yevmiyelerin artmasına rağmen geçim sıkıntısının büyüdüğünü anlattı. Bir kadın işçi, “Geçen sene yevmiye 850-900 liraydı. Bu sene 1.200 lira ama zeytin fiyatı düşük. Mazota, gübreye, ilaca sürekli zam geliyor. Maliyet fazla, satış düşük. Geçen sene 900 lira yevmiye verip 90 liraya zeytin satan kazanıyordu ama bu sene 1.200 lira yevmiye verip 90-100 liraya zeytin satarsa mal sahibi ne yapacak?” dedi. Zeytinlik sahipleri ise alım fiyatlarındaki belirsizlikten yakındı. Bir üretici, “Sezon başında 140 lira dendi, sonra 90-70-60’a düştü. Şu anda duble 110, bir numara 80-90, iki numara 70 lira. Geçen sene ortalama 40 liraydı, bu sene 50 lira. Ancak giderler yüzde 50’den fazla arttı. Gübre geçen sene 1.650 liraydı, bu sene 2.200 lira” diye konuştu.

Bir başka üretici ise devlet desteklerinin yetersiz olduğunu da vurguladı: “Tapulu arazim var. Devletten aldığım gübre ve mazot desteği yılda 15 bin lira civarında. Bir kere tarlayı sürdüğümde o para bitiyor.”

Öte yandan Bakanlık tarafından desteklerin yatırıldığı belirtilse de bir üretici, kendisine gelen mesajı göstererek tepki gösterdi. Üretici şunları söyledi: “‘Tarım Bakanlığı’ndan ‘organik gübre desteğiniz hesabınıza yatırılmıştır’ mesajı geldi ama para hesabımıza yatmadı. Destek görünmüyor." Zeytin üreticisi de tarla da çalışan işçi de geçim sıkıntısının arttığını söyledi.