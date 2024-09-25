İşçi dengeleri sarsıp yürüyor

Melisa AY

Türk-İş, “Zordayız, geçinemiyoruz” eylemlerine dün iş bırakarak devam etti. Konfederasyon örgütlü olduğu işyerlerinde ülke çapında 08-09 arasında 1 saatlik iş bırakma eylemi yaptı. Kimi işyerlerinde iş bırakma eylemi yürüyüş ve sloganlar ile beraber büyürken kimi işyerlerinde ise yalnızca basın açıklaması ile tamamlandı.

Yıl içinde pek çok işçi direnişini örgütleyen Petrol-İş Gebze şubesi, örgütlü olduğu tüm işyerlerinde fiili oturma eylemi yaptı. Eyleme ilişkin BirGün’e değerlendirmelerde bulunan Gebze Şube Başkanı Şivan Kırmızıçiçek, “Biz konfederasyonumuzun aldığı karar doğrultusunda tüm işyerlerinde 1 saat iş bıraktık. Bazı işyerlerinde, konfederasyonun kimi sendikalarında eylem basın açıklamasıyla geçti. Biz tüm üyelerimizle bir arada durarak yürüyüşümüzü ve oturma eylemimizi tamamladık. Üretimden gelen gücümüzü kullandık ve bunu sürdürmekte kararlıyız. Bundan sonra da sendikamız kararlı biçimde eylemlerini sürdürecek” dedi.

Her şubesi ile fiili eylemde olan bir diğer sendika da Tez-Koop-İş oldu. Ankara’da ODTÜ’de toplanan işçiler, “Bozulan ekonominin bedelini biz ödemeyeceğiz” dedi. Sendika Genel Sekreteri Hakan Bozkurt da eyleme ilişkin değerlendirmede bulunarak, “Bizi eylem kararına iten sebepler belli. Ücretlerde, vergide adalet bekliyoruz. Alım gücümüz eridikçe biz de sesimizi yükseltiyoruz. Her bir şubemizle, örgütlü olduğumuz tüm kurumlarda eylemlerimizi gerçekleştirdik” dedi. Eylemlerin iktidarın emek düşmanı politikalarına bir tepki olarak ortaya çıktığının altını çizen Bozkurt, “Bu iş bırakma eylemi hükümete uyarımızdır” diye konuştu.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Ankara’da TCDD Sincan Bakım Şefliği’nde düzenlenen eyleme katıldı. Atalay burada yaptığı açıklamada, HAK-İŞ ve DİSK ile temmuzda aldıkları ortak karar doğrultusunda eylemleri sürdürdüklerini söyledi. Atalay, emekçilerin maaşlarındaki vergi yüküne dikkat çekti, “Ocakta aldığımızı nisanda alamıyoruz” dedi.

DİYALOG YOLU TÜKENDİ

İzmir’de de Petrol-İş üyesi işçiler Aliağa’daki fabrikalarda, Demiryol-İş üyesi işçiler TCDD Halkapınar Lokomotif Bakım Atölyesi’nde iş bıraktı. Yol-İş sendikası, İstanbul’da Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü önündeydi. Sendikanın Antalya şubesi de Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü önünde toplandı. Burada da okunan ortak basın açıklamasında, “Mutlu bir azınlık dışında halkımız geçim sıkıntısıyla mücadele etmektedir. Sesimizi duyurmak istedik. Sağduyulu davranmaya gayret ettik. Diyalog kapılarını açık tuttuk. Ancak bir sonuç alamadık. Sürekli sabırlı olmamız istendi. Ama bıçak kemiğe dayandı. Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu, en düşük emekli maaşının asgari ücretten de düşük olduğu bir toplumda huzuru tesis etmek mümkün değildir” denildi.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının da gerçeği yansıtmaktan uzak olduğunun altı çizilen açıklamada, “Enflasyonun bir an önce gerçek seviyesinde açıklanması için gerekli adımlar atılmalıdır. İşçiler enflasyonun sebebi değildir. Enflasyonu düşürmek için fedakârlığı kazancını ve servetini artıranlar yapmalıdır” ifadeleri yer aldı.

Türk Harb-İş Sendikası, İstanbul, Ankara ve Eskişehir’de oturma eylemi yaptı. İşçiler, “Zafer direnen emekçinin olacak” ve “Kıdem tazminatıma dokunma” diyerek seslerini yükseltti. Eskişehir’deki oturma eyleminde ise, konfederasyona tepki vardı. İşçiler, Türk-İş yönetimini istifaya davet etti. Öte yandan sektörel olarak ihracatta rekorlar kırmaya devam eden, her yıl net kârlarını katlana savunma sanayinde çalışan işçiler, eriyen alım güçlerine isyan etti. Ankara’daki eylemde konuşan Harb-İş Ankara Şube Sekreteri Soner Metin, “İşçi kışı nasıl geçireceğiz diye kara kara düşünüyor. Az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınmalıdır. Bu ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak servet elde edenler var. Vergi sisteminde acil olarak düzenleme yapılmalıdır’’ çağrısında bulundu.

Konfederasyon, 1 Ekim’de Başkanlar Kurulu toplantısı yapılacağını, bu toplantıda Ankara’da gerçekleştirilecek büyük miting için tarih belirleneceğini duyurdu.

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TÜRK-İŞ NEDEN EYLEM YAPTI?

İktidarla sermayenin ortaklaşa yürütttüğü ve emekçiler için ölüm fermanı anlamına gelen politikalara bugüne kadar “rica” düzeyinde itiraz yükselten Türk-İş bir dizi eylem kararı aldı. Türk-İş yönetimi bir anda Türkiye'nin en önemli işçi örgütü olduklarının farkına varmadığına göre böyle bir sürece onları ne itti?

1. Tabandan gelen büyük basınç: Toplu sözleşmelerin imzası kurumadan geçerliliğini yitiriyor. Çalışan büyük kayıp yaşıyor. İşçiler çok uzun süredir bağlı oldukları sendikalara baskı yapıyordu. Konfederasyon daha fazla sesiz kalamadı.

2. Gaz alma girişimi: Yapılan eylemle örgütlü işçide biriken ve konfederasyon merkezine dönmeye başlayan öfke sönümlendirilmeye çalışılıyor. Türk-İş içinde var olan bazı sendikaların konfederasyondan ayrılma tartışması yaptığı biliniyor. Türk-İş göstermelik de olsa eyleme geçmezse işçiyi tutmakta zorlanacağının farkına vardı.

3.Kamu toplu sözleşmeleri: Türk-İş yıl sonunda oturacağı toplu sözleşme öncesi iktidara da mesaj vermek istiyor. Yönetim Saray'a “elimi biraz güçlendirmezseniz işçiyi tutamam” uyarısında bulunuyor. Aksi durum Türk-İş'in bugüne kadar “işçiyi kontrol altında tutma” işlevini yerine getirememesi anlamına gelecek.

Her ne amaçla olursa olsun Türk-İş'in sahaya inmesi emek hareketi için pozitif bir gelişme olarak değerlendirilmeli. Öte yandan konfederasyonun aldığı karar giderek yaygınlaşan işçi eylemlerin yarattığı etkiyi göstermesi açısından da çok önemli.