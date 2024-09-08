İşçi direnişi ile beraber dayanışma da büyüyor

Ebru ÇELİK

İstanbul Çatalca’da bulunan Polonez Gıda fabrikasında, Tek Gıda-İş Sendikası’na üye olduktan sonra işten çıkarılan 146 işçinin başlattığı direniş 52’nci gününü geride bıraktı. Ürdün sermayeli şirketin baskılarına karşı mücadele eden işçilere, SOL Parti ve İşçi Demokrasisi Partisi’nden (İDP) gelen destekle moral verildi.

Direnişin 52’inci gününde, Sol Parti ve İDP temsilcileri, İstanbul’un Çatalca ilçesindeki Polonez Gıda fabrikasında işten çıkarılan işçileri ziyaret etti. Ziyaret sırasında SOL Parti temsilcileri, işçilere sandviç ve meyve suyu ikram ederek direnişin ilerleyen günlerinde de işçilerin yemek ihtiyaçlarına katkıda bulunacaklarını belirtti. İDP üyeleri de aralarında topladıkları 25 bin TL’lik eğitime katkı desteğini işçilere teslim etti.

52 gündür süren direnişte, işçilere destek ziyaretleri aralıksız devam ediyor. Direniş boyunca işçilerin sofraları boş kalmadı ve dayanışma ruhu her geçen gün güçlendi.

Ziyaret sırasında konuşan SOL Parti İl Yöneticisi Enis Çiçek, “Direniş yaparak bizleri de kendimize getiren kardeşlerimiz; birleşe birleşe kazanacağız. Dosta düşmana karşı hep birlik olacağız. Hep beraber artık güleceğiz, biraz daha mücadele etmemiz gerekiyor. SOL Parti olarak mücadelenizin sonuna kadar sizinleyiz” dedi.

Temsilcilerden Yakup Özarslantürk ise, “Polonez işçisi direnişin onurudur. Bugün sizlere bunları yapanlar yarın utanırken, siz gururla çocuklarınıza, torunlarınıza bu direnişi, mücadelenizi anlatacaksınız” ifadelerini kullandı.

KADIN İŞÇİLER DİRENİŞİN KALBİNDE

Kadın işçilerin gösterdiği dayanışma ve mücadele Polonez direnişinin en önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Kadın işçilerin bir kısmı, direniş alanında tarhana kuruturken, diğerleri örgü örerek kışa hazırlık yapıyor. Bu süreçte, hem direniş alanında yaşamı sürdürüyorlar hem de mücadeleyi güçlendiriyor.