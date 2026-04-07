İşçi enflasyona çalışıyor

Emeğiyle geçinenlerin gelirleri yılın ilk 3 ayında buharlaştı. Enflasyon, vergi ve kesintiler işçilik ücretlerinden yüz milyarlarca lirayı adeta yok etti.

DİSK Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) Ücret Kayıpları İzleme Raporu’nu açıkladı. DİSK-AR’a göre işçi ücretlerine yüksek enflasyon ve vergi yükünün faturası bu yılın ilk üç ayında en az 393 milyar 900 milyon lira oldu. Bir asgari ücretli mart ayında 9 gün vergi, kesinti ve enflasyon için çalıştı. Rapora göre asgari ücret mart ayında 2 bin 819 lira eridi.

VERGİ YÜKÜ EMEKÇİNİN SIRTINDA

Raporda "Yüksek enflasyon ile adaletsiz vergi ve kesintiler işçi ücretlerini eritmeye devam ediyor" denildi. İşçi ücretlerindeki erimenin önemli bir kısmına enflasyon ve vergiler neden oldu. Mart ayında enflasyonun yalnızca sigortalı işçi ücretlerine birikimli toplam faturası 189 milyar TL oldu. Gelir ve damga vergilerinin toplam faturası da 204,9 milyar TL’ye ulaştı.

İşçilerin birikimli toplam enflasyon ve vergi kaybı, 2025’in ilk üç ayına göre yüzde 37,8 arttı.

Ortalama işçi ücretinde vergi ve enflasyon kaynaklı kayıplar, kesinti hariç 9 bin 111 lira oldu. Asgari ücretle çalıştırılan bir işçi, Mart ayında 2 bin 819 lira kaybetti. Asgari ücretin bir buçuk katı ücret alanların gelirinin yüzde 27,6’sı, iki katı ücret alanların yüzde 29,6’sı, iki buçuk katı ücret alanların yüzde 31,9’u ve üç katı ücret alanların yüzde 34,5’i vergi, kesinti ve enflasyon nedeniyle eridi. DİSK-AR raporda gelir vergisi kaynaklı erimeye dikkati çekerek "Ücretlerin yaşadığı erimenin en büyük sebeplerinden biri hızla artan gelir vergisi yüküdür. Örneğin 2025 yılının ilk yarısı 48 bin 210 TL, Temmuz-Eylül 2025’te 51 bin 49 TL ve Ekim-Aralık 2025’te 50 bin 380 TL brüt ücreti olduğunu kabul ettiğimiz bir işçi Ocak 2025’te 3 bin TL gelir ve damga vergisi öderken eylül ayı itibarıyla bu miktar 7 bin 557 TL oldu.

İşçi başına gelir ile damga vergisi ve prim kesintileri toplamı Ocak 2025’te 10 bin 231 TL iken Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık 2025’te 14 bin 883 TL olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı. 2025 yılında sigortalı işçilerin ücretinin birikimli toplam kaybı 2,5 trilyon TL’yi aşarken DİSK-AR, "2026 gelir vergisi tarife dilimlerinin yine bilinçli olarak az artırılması sonucu işçilerin kaybı büyüyecek. Bunun yanında devam eden yüksek enflasyon işçilerin ücretlerini aşındırmaya devam edecek" uyarısında bulundu.