İşçi Filmleri Festivali Nilüfer’de

Mahir KANAAT

Bursa Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 20. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nde yerli ve yabancı 51 yapım 9 Ekim’e kadar sinemaseverleri bekliyor.

Festival kapsamında emek hikâyeleri ve kadın temalı filmler gösteriliyor.

Festival Nilüfer Kent Konseyi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Türk Tabipleri Birliği, Tüm Taşıma İşçileri Sendikası ve Bursa Barosu işbirliğinde düzenleniyor.