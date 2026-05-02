İşçi Filmleri Festivali’nde İsmail Arı'nın mesajı okundu: Asla pes etmeyeceğim

21. İşçi Filmleri Festivali İstanbul Atlas Sineması’ndaki özel gösterim ve ödül töreniyle açıldı.

Törende konuşan BirGün Yazı İşleri Müdürü Gökay Başcan, gerçeğin peşinden giden gazetecilerin tutsak edildiğine dikkati çekerek “İşçilerin emekçilerin sesinin sinevizyonda yankılandığı 21. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’ni saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bugün sadece emeğin değil, hakikatin de kuşatma altında olduğu bir dönemden geçiyoruz. Saray rejimi; halkı yoksulluğa mahkûm ederken, bu yoksulluğu yazan, halkın sesini duyuran gazetecileri de susturmak istiyor. Bu karanlık dönemin ne yazık ki en çok baskı gören, zulme uğrayan kesimlerden biri de gazeteciler oldu. İsmail Arı, Merdan Yanardağ, Alican Uludağ ve Pınar Gayıp ve birçok arkadaşımız sadece gazetecilik yaptıkları için, hakikatınpeşinden gittikleri için tutsak edildi. Ama arkadaşlarımız direnci, dik duruşu bize bir kez daha gösterdi ki gazetecilik dört duvarın içine tutsak edilemez, hakikat saklanamaz. İçeride tek bir tutsak meslektaşımız kalmayana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Törenin sunuculuğunu üstlenen sanatçı Tilbe Saran, 41 gündür tutuklu bulunan muhabirimizİsmail Arı’nın festivale yolladığı mesajı da okudu. Arı’nın Sincan Cezaevi’nden yolladığı mesajında “Sadece gazetecilik yaptığım için yaklaşık 40 gündür cezaevinde tutuluyorum. Beni gözaltına almak için tüm akrabalarımın kapısına dayandılar. Sonra da yolsuzluklarını ortaya çıkardığım kamu görevlilerinin tutulduğu cezaevine atıldım. Cezaevinde olmamın tek nedeni de budur! Kimse yolsuzlukları, hukuksuzlukları yazmasın, konuşmasın istiyorlar. Ancak ben dimdik ayaktayım. Asla pes etmeyeceğim” ifadeleri yer aldı.