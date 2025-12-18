İşçi heyeti yine katılmadı: Asgari ücret pazarlığında ikinci toplantı sona erdi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında uygulanacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında, ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda ekonomik veri ve raporlar masaya yatırıldı.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün saat 14.00'te ikinci toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geldi. Toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlığındaki toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşıldı.

SENDİKALARIN TALEPLERİ İLETİLDİ

Komisyonun yapısında değişiklik yapılmadığı gerekçesiyle birinci toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ heyeti, ikinci toplantıya da katılmadı.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantı öncesi ziyaret ettiği TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten kendisine iletilen veriler ve talepler de toplantıda ele alındı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN TÜRK-İŞ'E SÜRPRİZ ZİYARET Öte yandan komisyonun toplanmasına kısa bir süre kala Çalışma ve ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'ni ziyaret ederek TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'la bir araya geldi.



Işıkhan, görüşmenin ardından yaptığı kısa değerlendirmede, bir gazetecinin Atalay'ın "Geçen seneden alacağımız var" açıklamasını sorması üzerine, "Hepsi komisyonda değerlendirilecek. Komisyonun amacı bu. Komisyona rakamlar gelecek. Her zaman çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimiz, işverenlerin de girişimlerini engelemeyeceğimiz ortak bir noktada buluşacağımızı ümit ediyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Işıkhan, ikinci toplantıya da katılmaması beklenen TÜRK-İŞ'e yönelik, "Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız" ifadelerini kullanmıştı.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.