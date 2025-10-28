İşçi katilleri bilinçli taksirle yargılanacak

İşçi Erol Eğrek’in tazminatını almak için gittiği, Çalık Holding’in İstanbul Şişli’deki binası önünde, Çalık’ın korumaları tarafından dövülerek öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşmasında savcı, sanıkların ‘olası kastla’ değil ‘bilinçli taksirle’ cezalandırılmasını istedi.

48 yaşındaki Erol Eğrek, 10 yıl önce Çalık Holding’in Türkmenistan'daki fabrikasında çalışmış, son 10 yıldır da 7 milyon TL'lik tazminatını almak için çaba gösteriyordu. Çalık Holding'den tazminatını alamayan Eğrek defalarca tazminat davası açıp kazanmasına rağmen parasını alamadı. Eğrek 10 Mayıs 2025’te tazminatını istemek için Çalık Holding’in Şişli’deki binasının önüne gitti. Eğrek 10 kişi tarafından dövülerek öldürüldü.

Eğrek’in öldürülmesiyle ilgili açılan davanın ilk duruşması dün İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Eğrek’in olay günü önce “Benim bu şirketten alacağım var, bunun için geldim” diyerek yetkililere evraklar verdiği, duruşma tutanaklarına geçti. Sanıklar yaptıkları savunmada, Eğrek’in sırt çantası olmasını öne sürdü, silah şarjörleri olduğunu iddia etti. Sanıklar bu sebeple Eğrek’i dövdüklerini anlattı.

Savcı, mütalaasında sanıkların ‘olası kastla’ değil, daha düşük ceza anlamına gelen ‘bilinçli taksirle’ cezalandırılmasını istedi. Üç kişinin tutukluluk hallerinin devamına karar verilip duruşma ertelendi.