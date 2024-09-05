İşçi maden önünde, patron Meclis’te

Emek Servisi

Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Holding’in maden ocağında sendikalı olmalarının ardından işten çıkarılan madencilerin direnişi dün maden önünde sürdü. 26 Ağustos’ta işten çıkarılmalarından bu yana hakları için mücadele eden işçiler, dün 10 günden uzun süredir süren tüm engellemelere rağmen maden önünde buluştu.

Madenin önünde toplanarak oturma eylemine başlayan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası (Bağımsız Maden-İş) üyesi madenciler, kasklarını yere vurarak “Vur vur inlesin, Ankara dinlesin! Madenciye adalet istiyoruz. Kolumuzun, bacağımızın, ciğerimizin, canımızın hakkı var madenlerde, sesimizi duyurana kadar buradayız” dedi.

İşçilerin eylemlerinin ilerleyen saatlerinde firma, maden önünde direnen madenciler hakkında devamsızlık gerekçesiyle disiplin tutanağı tutmaya başladı. Tutanağa tepki gösteren madenciler “Şirket burada tutanakla uğraşıyor ama içeride, madende, iş kazaları olmaya devam ediyor” diyerek tepki gösterdi.

TALEPLERİMİZ İNSANCA BİR YAŞAM İÇİN

Bağımsız Maden-İş ise maden önünde AKP’li Nasıroğlu’na seslendi. Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır sendika adına maden önünde yaptığı açıklamada “Taleplerimiz basit, Nasıroğlu’nun yetkilileri işi yokuşa sürüyor. İşçilerle görüşün, sorunlara çözüm üretin, biz de işe geri dönelim. Üç talebimiz var, çok kolay karşılanabilir 3 talep sadece. Direnmemiz bundan. Taleplerimiz yaşamsal, insani ve karşılanabilir. Çözüm, uzlaşı istiyoruz artık” ifadelerini kullandı.

Madenciler, maden önünden seslenerek taleplerini şöyle sıraladı:

• Sendikaya üye olduğu için atılan işçiler geri alınsın.

• İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri tam ve eksiksiz olarak uygulansın.

• Ücretlere Soma havzasının ortalaması göz önüne alınarak zam yapılsın.