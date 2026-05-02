İşçi mahpuslar ucuz işgücü oldu

Mahpusların beşte biri çalıştırılıyor ancak gündelikler asgari ücretin üçte biri değil. Gündem Hapishane'nin geniş çalışması, mahpus işçilerin nasıl sömürüldüğünü bir kez daha ortaya koydu. Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu verilerine göre, 2025 yılı sonu itibarıyla 77 bin 186 mahpus işyurtlarında çalıştırılıyor. Bu veri, ülkede hapishanelerin aynı zamanda büyük bir “üretim alanı” haline geldiğini gözler önüne serdi.

Mahpuslara “meslek edindirme” ve “iyileştirme” olarak sunulan faaliyetler, asgari ücretin dahi altındaki ücretler ve eksik sosyal güvence nedeniyle 1 Mayıs’ta yeniden tartışmaya açıldı. Güncel verilere göre hapishanelerdeki her 5 mahpustan 1’i çalışıyor. İşyurtlarında çalıştırılan mahpus sayısı son 10 yılda yüzde 53,3 oranında arttı. 2016’da 50 bin 348 olan sayı, 2019’da 60 bin 767’ye kadar yükseldi ancak pandemiyle birlikte keskin bir düşüş yaşandı. 2021’de sayı 19 bin 873’e kadar geriledi.

Bu düşüş, COVID-19 sürecinde açık ceza infaz kurumlarındaki mahpusların izinli sayılmasıyla doğrudan bağlantılıydı. Pandemi izinlerinin sona ermesiyle birlikte, üretim yeniden hızlandı ve sayı 2023’te 50 bin 98, 2024’te 58 bin 193, 2025’te 77 bin 186'ya çıkarak tarihi zirveye ulaştı. İşyurtlarında çalışan mahpusların cinsiyet dağılımına bakıldığında ise 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla işçi mahpusların 75 bin 589’u erkek, bin 597’si kadın. Bu da çalışan mahpusların yalnızca yüzde 2’sinin kadın olduğunu gösteriyor.

ASGARİNİN ÜÇTE BİRİNE ÇALIŞMA

Kadınlar dışında özel ihtiyaçlı diğer mahpus gruplarına dair herhangi bir veri kamuoyu ile paylaşılmıyor. Ancak çocuk eğitimevlerinin de İşyurtlarına bağlı olduğu yıllık raporlarda görülüyor. Türkiye genelinde 378 işyurdu müdürlüğü bulunuyor. Bunların 5'i çocuk eğitimevi iken hangi ilde kaç işyurdu bulunduğu açıklanmıyor. Son 10 yılda işyurdu sayısı 277’den 378’e yükselerek sürekli artış gösterdi.

Mahpuslara ödenen gündelikler ile asgari ücret arasındaki fark dikkat çekici. Güncel verilere göre ustalar günlük 275 TL, kalfalar 265 TL, çıraklar 250 TL, stajyerler 235 TL kazanıyor. Asgari ücretli bir işçinin günlük ücreti ise 935,85 TL'ye denk geliyor. Ödenen ücretler, asgari ücretin en fazla üçte biri seviyesinde kalıyor. Üstelik buranın geliriyle yeni hapishaneler açılıyor. İşyurtları Kurumu bütçesiyle 10 yeni ceza infaz kurumu projesi yürütülüyor.

BİNLERCE MAHKUM PATRONLAR İÇİN ÇALIŞIYOR

Özel sektör için çalıştırılan mahpus sayısı 2025 itibarıyla 4 bin 906. Son 10 yılın seyri incelendiğinde; 2018 ve 2019’da 4 bin seviyesine çıkan sayı, pandemi döneminde sert düşüşün ardından yeniden artarak 2024 ve 2025’te en yüksek seviyesine ulaştı. İşyurtları ile özel sektör arasındaki sözleşmeler de benzer şekilde arttı. Pandemi döneminde düşen sözleşme sayısı, 2025 itibarıyla 147’ye çıkarak son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artış, hapishane emeğinin giderek daha fazla piyasa üretim süreçlerine entegre edildiğini ortaya koydu.

ZORLA VE GÜVENCESİZ ÇALIŞTIRILIYORLAR

Mahpusların sigorta kapsamı yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı ile sınırlı. Bu nedenle yıllarca çalışan mahpuslar emeklilik hakkı elde edemiyor. Ayrıca mevzuata göre mesleği olmayan mahpusların çalıştırılması zorunlu tutulabiliyor. Çalışmayı reddetmek ise disiplin yaptırımlarıyla sonuçlanabiliyor.

Öte yandan işyurtları, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamı dışında bırakıldığı için çalışma koşulları büyük ölçüde denetimsiz. Ne iş sağlığı güvenliği uzmanlığı ne de iş yeri hekimi var. Mevcut tablo, işyurtlarının yalnızca bir “meslek edindirme” modeli olmanın ötesinde aynı zamanda ucuz ve güvencesiz emeğe dayalı büyük bir üretim sistemi olarak işlediğine dair tartışmaları güçlendiriyor.