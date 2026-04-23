İşçi mücadelesi destekle sürüyor

Bağımsız Maden-İş öncülüğünde Eskişehir’den Ankara’ya ücret ve tazminat yürüyen, Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçileri, gözaltılara, baskılara rağmen eylemlerini desteklerle büyüttü. 110 işçi, gözaltına alınıp, bırakılmalarının ardından “Baskılarınız yıldıramaz. Haklarımızdan vazgeçmiyoruz” diyerek Ankara Kurtuluş Parkı’nda oturma eylemlerini sürdürdü. Açlık grevlerine de yarı çıplak şekilde devam eden işçiler, bugün Beypazarı’ndan gelecek olan aileleriyle, Yıldızlar Holding önünde açıklama yapmayı planladıklarını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki oturma eylemini Kurtuluş Parkı’na taşıyan işçiler, hava muhalefetine rağmen yetkililerden olumlu yanıt bekleyişlerini sürdürüyor. Burada açıklama yapan Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, “Şu an 81 arkadaşımız, içinde 4 sendika yöneticimizin de olduğu bir grupla açlık grevindeyiz. Ben de dâhilim. 35 arkadaşımız sağlık nedenleriyle açlık grevini sürdüremedi, telkinlerimizle bıraktılar. Genel başkanımız da sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve grevi bırakmak zorunda kaldı” dedi.

Aksu, sendika genel başkanı ve 9 kişilik bir heyetin parlamentoya giderek siyasi partilerle görüşeceğini belirterek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı başta olmak üzere yetkililerden “köklü ve kalıcı bir çözüm” beklediklerini söyledi. Alparslan Bayraktar’dan randevu talep ettiklerini ancak yanıt alamadıklarını belirten Aksu, buna karşın Enerji Bakanlığı’nın Türkiye Maden-İş Sendikası ile görüşme gerçekleştirdiğini ifade ederek tepki gösterdi.

MÜCADELEMİZ ORTAK

Mücadelenin yalnızca madencilerle sınırlı olmadığını vurgulayan Aksu, tüm emekçilere çağrı yaparak, “Bu sorun çözülmezse ülkedeki tüm emekçi kesimler ayağa kalkacaktır. Madencilerin direnişi, işçi sınıfının ortak mücadelesinin yolunu gösteriyor” dedi.

Yaklaşan 1 Mayıs İşçi Bayramı’na da değinen Aksu, işçilerin, emeklilerin ve emekçilerin ülke genelinde taleplerini alanlarda dile getirmesi gerektiğini söyledi. Ülkede holdinglerin korunup büyütüldüğünü, buna karşılık halkın yoksulluk içinde bırakıldığını belirten Aksu, bu düzen değişmeden sorunların kalıcı olarak çözülemeyeceğini ifade etti. Madenciler, talepleri karşılanana kadar Ankara’da kalmakta ve açlık grevini sürdürmekte kararlı olduklarını vurguladı.

İŞÇİLERE DESTEK YAĞDI

110 maden emekçisinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na önünden 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri gerekçesiyle ikinci kez gözaltına alınması, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmasına tepkiler yağdı. Bağımsız Maden-İş’in çağrısıyla X’te işçilere destek zinciri oluşturuldu. Usta oyuncu Müjdat Gezer, baret takarak yarı çıplak şekilde Doruk Madencilik işçilerinin yanında olduğunu duyururken oyuncu Tülin Özen, Nebil Sayın, Orhan Alkaya, Menderes Samancılar, İbrahim Karaca, İbrahim Varlı ve birçok isim, sendikanın destek çağrısını yanıtsız bırakmadı. Diğer yandan Kurtuluş Parkı’nda eylemlerini sürdüren işçilere yurttaşlardan da destek geldi. Bir çift, nikâhlarının ardından evlendirme dairesinden çıkarak işçilere destek ziyaretinde bulundu. Gelinlik ve damatlık ile alana gelen çift, madencilerin baretlerini takarak, fotoğraf çektirmesi ortaya umut dolu görüntüler çıkardı.