İşçi mücadelesi yargı karşısında

Antep’te ücretlerini alamayan Sırma Halı işçilerine destek verdiği basın açıklamasındaki ifadeleri nedeniyle gözaltına alınıp tutuklanan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in ilk duruşması, bugün Gaziantep Adliyesi 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Türkmen, "halkı yanıltıcı bilgi vermek" suçlamasıyla tutuklanan ve hakim karşısına çıkacak olan ilk sendikacı oldu.

Duruşma öncesinde çağrı yapan BİRTEK-SEN saat 10.15’te çok sayıda sendikanın katılımıyla adliye önünde bir basın açıklaması gerçekleştirileceğini duyururken birçok sendika, siyasi parti ve meslek örgütü Türkmen için dayanışma çağrısında bulundu. BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, aylar süren hak arayışındaki işçilere destek verdiği konuşması gerekçe gösterilerek 16 Mart’ta tutuklanmıştı. Türkmen’in tutuklanması kamuoyunda geniş bir kesim tarafından "hukuksuzluk" olarak nitelendirilmiş ve o tarihten bu yana özgürlük talepleri dile getirilmişti.

ULUSLARARASI DAYANIŞMA

Türkmen için DİSK Birleşik Metal-İş, Gıda-İş, KESK ve Yapı-Yol İş gibi çok sayıda sendika da dayanışma mesajları paylaşırken uluslararası destek de geldi. Almanya’dan gelen vekil ve sendikacılardan oluşan bir heyet, tutuklu başkan Türkmen ile dayanışma amacıyla BİRTEK-SEN Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarete katılan heyette; Sol Parti (Die Linke) Hamburg Eyalet Milletvekili Kai Jaeger, Birleşik Hizmet Sendikası (ver.di) Stuttgart Şube Başkanı Sidar Çarman, Heilbronn Şube Başkanı Katharina Kaupp, emekli sendikacı Ali Çiçek ve İsviçre Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) Yürütme Kurulu Üyesi Yusuf As yer aldı.

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar destek açıklamasında “Sendikal faaliyet suç değil aksine işçilerin emekçilerin, onların sendikal örgütlerinin ve öncülerinin en temel anayasal haklarıdır. BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen sırf sendikal faaliyetleri dolayısıyla, tekstil patronlarının şikâyetleriyle 16 Mart’tan bu yana cezaevinde tutuluyor. Örgütlenme hakkına, işçilerin insanca ve güvenli koşullarda çalışmaları için sendikal haklarına ve ifade özgürlüğüne sahip çıkıyoruz. Duruşmaya ben de katılacağım. Türkmen’in serbest bırakılması için metal işçilerinin dayanışmasını ileteceğim” dedi.

Türkmen’le dayanışmayı büyütmek amaçlı Antep’te adliyede olacaklarını belirten KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, “Hukuksuz yargılamalara emek düşmanı politikalara karşı da sesimizi yükselteceğiz. Anayasa tarafından güvence altına alınan sendikal örgütlenmenin ve emeğin de Türkmen’le yargılandığının farkındayız” diye konuştu.