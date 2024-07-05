İşçi Partisi lideri Starmer, İngiltere'nin yeni başbakanı oldu

İngiltere'de yapılan genel seçimden büyük zaferle ayrılan İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, Kral Charles tarafından resmen başbakan olarak atandı.

İngiltere'de yapılan erken genel seçimden büyük zaferle çıkan ve 14 yıllık Muhafazakâr Parti iktidarına son veren İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, Buckingham Sarayı'nda Kral Charles tarafından resmen başbakan olarak atandı.

Buckingham Sarayı'nda Kral Charles ile görüşen Starmer, daha sonra Downing Street'teki başbakanlık konutuna geçecek.

Buckingham Sarayı da Keir Starmer'ın başbakan olarak atandığını doğruladı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kral, bugün saygıdeğer milletvekili Sir Keir Starmer'ı huzuruna kabul etmiş ve kendisinden yeni bir yönetim oluşturmasını talep etmiştir. Sir Keir majestelerinin teklifini kabul etmiş, başbakan ve Hazine Birinci Lordu olarak atanması dolayısıyla el öpmüştür."