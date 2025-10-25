İşçi Partisi’ne yüz yıllık kalesinde darbe

Birleşik Krallık’a bağlı Galler’de İşçi Partisi, 100 yıldır geleneksel olarak kalesi olarak görülen Caerphilly’de düzenlenen ara seçimi kaybetti. Galler'in merkez sol milliyetçi partisi Plaid Cymru'dan Lindsay Whittle yüzde 47 ile seçimin galibi olurken aşırı sağcı Reform UK partisi ise yüzde 36 oyla ikinci oldu.

Bu sonuç, mayıs ayında Galler'de yapılacak genel seçimler öncesinde İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın liderliğine ağır bir darbe olarak değerlendirildi. Whittle, “tüm düyanın kendi hayatının kontrolünü eline geri alan bir ulusu izlediğini” söyledi. Parti lideri Rhun ap Iowerth de halkın “bölünme yerine umudu, yorgun statüko yerine ilerlemeyi seçtiğini” söyledi.