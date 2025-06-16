İşçi sağlığı alanı hocasını kaybetti

İş ve meslek Hastalıkları alanının duayen hocası Prof. Dr. İsmail Topuzoğlu, 108 yaşında önceki gün hayatını kaybetti.

Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) yapılan açıklamada "İşçi sağlığı alanının çok önemli bir hocası, Prof. Dr. İsmail Topuzoğlu’nun hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ülkemizde işçi sağlığı sorununun önemini ilk gündeme getiren, bir bilim dalı olarak benimsenmesine ve yayılmasına emek veren, bu alanda yıllarca çalışan, kitap yazan, eğitim veren ve tıp fakültesi müfredatında halk sağlığı başlığı altında yer almasında önemli çaba gösteren Prof. Dr. İsmail Topuzoğlu; aynı zamanda TTB’de önemli bir görev üstlenmiş, işyeri hekimliği kurslarında eğitici olarak bizzat görev almıştır. TTB olarak mesleğimize ve hekim hareketine yaptığı katkılar için minnettarız. Anısı bizlere yol göstermeye devam edecek" denildi.

PROF. TOPUZOĞLU KİMDİR?

1917 yılında Bulgaristan’da doğan İsmail Topuzoğlu, 1935 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Ardından Sağlık Bakanlığı’nda sıtma savaş hekimi ve hükümet tabibi olarak görev yaptı.

1946 yılında Çalışma Bakanlığı’nın açtığı sınavla “işyeri hekimi” olarak yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen Topuzoğlu, 1947-1950 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde John Hopkins Üniversitesi’nde eğitimini sürdürdü. ş sağlığı güvenliği alanına ilgisi böylece baylayan Topuzoğlu, ülkeye dönünce Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği Teşkilatı‘nda çalışmalarını sürdürdü. 1967 yılına kadar Bakanlığın çeşitli birimlerinde çalışan Topuzoğlu, 1967-1985 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplum Hekimliği Enstitüsü ve Halk Sağlığı Anabilim Dalında öğretim üyeliği yaptı. Prof. Dr. İsmail Topuzoğlu bir çok öğrenci yetiştirdi ve bilimsel çalışmalar yaptı.