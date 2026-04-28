İşçi sağlığı ve güvenliğinde erkek egemen standart: Kadın işçiler korumasız

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, Kadıköy Bostancı’daki bürosunda gerçekleştirdiği basın toplantısıyla İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Dairesi ile Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından hazırlanan "Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Cinsiyet Açığı" raporunu açıkladı.

28 Nisan İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü öncesinde yapılan açıklamada, metal sektöründe çalışan kadın işçilerin koruyucu ekipmanlara erişimde ve ekipmanların fiziksel uyumunda yaşadığı yapısal sorunlar verilerle ortaya koyuldu.

910 işçi üzerinde çalışılan araştırmada erkek işçilerin % 26,1’i işyerinde cinsiyet temelli koruyucu ekipman eşitsizliği olmadığını düşünürken bu oranın kadınlarda %12,1’e düşmesi, işyerlerindeki koruyucu ekipmanların erkek egemen standartta oluşunu gözler önünde serdi.

ÖLÜMLERİN NEDENİ SENDİKASIZLIK

Basın açıklamasını gerçekleştiren Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, neoliberal kapitalizm koşullarında çalışma yaşamının ağır bir tabloyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Her gün ortalama 6 işçinin hayatını kaybettiği Türkiye’de, iş cinayetlerinde yaşamını yitirenlerin yüzde 98’inin sendikasız olduğuna dikkat çeken Atar, "Sendikalar sadece ölümleri durdurmakla kalmaz, çalışma koşullarını iyileştirir. Ancak toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin derin olduğu bu düzende, kadın işçilerin sorunları görünmez kılınıyor" dedi.

BARETE ERİŞİMDE 5 KAT FARK

Raporun sunumunu yapan Prof. Dr. Serkan Öngel, metal sektöründeki 910 işçi üzerinden yapılan araştırmanın ampirik bulgularını paylaştı. Araştırmaya göre; uzmanlaşmış ve yüksek riskli işlere özgü ekipmanlarda kadın işçiler büyük bir dezavantaj yaşıyor:

Barete ihtiyacı olan kadın işçilerin erişememe oranı %17,8 iken, erkeklerde bu oran sadece %3,7. Kadınların barete erişememe oranı erkeklerin yaklaşık 5 katı. İhtiyacı olduğu halde işitme koruyucuya erişemeyen kadın oranı %8,4 iken erkeklerin %2,3 yaklaşık 4 katı.

Kadın işçilerin %16,5’i koruyucu solunum maskesine erişemezken, erkeklerde bu oran %9,4’te kalıyor.

EKİPMANLAR KADINLARA UYGUN DEĞİL

Araştırma, ekipman sağlandığında dahi "standart" adı altında dayatılan erkek odaklı tasarımın kadınlar için yeni riskler yarattığını kanıtladı. Öngel’in sunduğu verilere göre, kadın işçilerdeki sorunlar doğrudan beden ve kalıp uyumsuzluğuna (büyük beden, dar gövde, ayakkabı-eldiven ölçüsü) odaklanıyor.

Kadın işçilerin %13’ü KKD’lerin "çok büyük" olmasından şikayetçiyken, ayakkabı tarak genişliği sorunu kadınlarda %16,3 ile öne çıkıyor.

Kadın işçilerin %11,6’sı regl, hamilelik ve emzirme gibi dönemlerde özel ekipman ihtiyacı duyuyor. Ancak bu konuda soru sorulan kadınların %16,5’inin "cevap vermek istememesi", konunun işyerlerinde halen bir "tabu" olarak görüldüğünü kanıtlıyor.

Kadınların verdiği açık uçlu yanıtlardan seçmeler sunan rapor, kadınların verdiği cevapları şu şekilde sıraladı:

“Regl dönemimde iş pantolonuma geçmişti. Görevli personele durumumu izah ettim, hızlı bir şekilde yeni kıyafet verildi.”





“Süt sağma odası ve süt sağarken ihtiyaç duyulan hijyenik ortam yoktu.”





“Elbiseler berbat ve rahat değildi.”





“Böyle kadınlar için önemli olan bir günde izin olması gerekir ama Türkiye şartı böyle bir izin olmadığı için her kadın kendi acısıyla tutunuyor.”

EŞİTSİZLİK NORMALLEŞTİRİLİYOR

Raporun en çarpıcı sonuçlarından biri de algı farkı. Erkek işçilerin %26,1’i işyerinde cinsiyet temelli bir KKD eşitsizliği olmadığına "kesinlikle" inanırken, kadınlarda bu oran %12,1’e düşüyor. Bu durum, erkek işçilerin sorunu hafife aldığını, kadınların ise mevcut eşitsizliği içselleştirdiğini gösteriyor.

CİNSİYET ODAKLI OLMALI

Birleşik Metal-İş, raporun sonunda acil önlem alınması gereken politika önerilerini sıraladı:

Tüm KKD’ler için kadın beden ölçülerine uygun üretim zorunlu olmalı.





Tedarik komitelerinde kadın işçi temsilcisi bulunmalı.





Eğitimler, başörtüsü-baret uyumu gibi pratik ihtiyaçları kapsamalı.





İşyeri risk değerlendirmeleri cinsiyet kırılımıyla yapılmalı.





MADENCİLERE DESTEK

Rapor sunumunun ardından, Sendika, Eskişehir’den Ankara’ya Bağımsız Maden İş öncülüğünde ücret ve tazminat hakları için yürüyen Doruk Madencilik işçilerin direnişini selamlayarak destek verdi.