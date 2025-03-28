İşçi servis minibüsü ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Erol POLAT-Ardacan UZUN/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile TIR kafa kafaya çarpıştı, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Tavşanlı Mahallesi 4501. Sokak'ta meydana geldi. Gebze yönüne giden A.İ. idaresindeki 41 VS 982 plakalı TIR ile karşı yönden gelen V.T. kontrolündeki 34 LGR 743 plakalı işçi servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden V.T. ve aracındaki ismi öğrenilmeyen 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 yan yolda araç yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. (DHA)

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