İşçi servisi, cip ve ağaca çarptı: 8 yaralı

Musa KESKİN/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, işçileri taşıyan servis minibüsünün park halindeki cip ile ağaca çarptığı kazada 8 işçi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Güven köyü 2’nci Organize Sanayi Bölgesi Yolu’nda meydana geldi. M.A. idaresindeki 81 ABN 467 plakalı, içinde bir fabrikaya giden işçilerin bulunduğu minibüs kontrolden çıkarak önce park halindeki bir cipe, ardından da yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 8 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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