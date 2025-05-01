Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İşçi servisi, cip ve ağaca çarptı: 8 yaralı

Ajans Haberleri
  • 01.05.2025 17:06
  • Giriş: 01.05.2025 17:06
  • Güncelleme: 01.05.2025 17:06
Kaynak: DHA
İşçi servisi, cip ve ağaca çarptı: 8 yaralı

Musa KESKİN/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, işçileri taşıyan servis minibüsünün park halindeki cip ile ağaca çarptığı kazada 8 işçi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Güven köyü 2’nci Organize Sanayi Bölgesi Yolu’nda meydana geldi. M.A. idaresindeki 81 ABN 467 plakalı, içinde bir fabrikaya giden işçilerin bulunduğu minibüs kontrolden çıkarak önce park halindeki bir cipe, ardından da yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 8 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol