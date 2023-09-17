İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 13 Yaralı

Uşak’ta otomobil ile işçi servisi kafa kafaya çarpıştı. Kazada 13 kişi yaralandı.



Kaza, Ulubey-Eşme yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak’tan Eşme istikametine ilerlemekte olan F.A. (42) idaresindeki minibüs ile karşı şeritten gelen M.T. kontrolündeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sağlık ekipleri, polis, jandarma ve tedbir amaçlı itfaiye sevk edildi.

Sağlık ekiplerince işçi servisinde bulunan 12 kişi ve otomobil sürücüsü M.T, Ulubey Devlet Hastanesine ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu kaza sonrası Ulubey Devlet Hastanesi’ne gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı.