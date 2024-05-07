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İşçi servisi ile otomobil çarpıştı : 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 07.05.2024 15:36
  • Giriş: 07.05.2024 15:36
  • Güncelleme: 07.05.2024 15:36
Kaynak: İHA
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı : 4 yaralı

Karabük’ün Eflani ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçe merkezine bağlı Candaroğulları Mahallesi Meslek Yüksekokulu önünde meydana geldi. M.Y. idaresindeki 78 ABK 206 plaka Ford Transit marka işçi servisi ile karşı istikametten gelen İ.Ç. idaresindeki Tofaş marka 34 FDL 077 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada, servis aracının sürücüsü M.Y. ile otomobil sürücüsü İ.Ç., 8 yaşındaki Z.A.M ve B.Ç. (62) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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