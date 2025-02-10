İşçi servisi ışıkta bekleyen 5 araca çarptı: 7 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde işçi servisinin ışıkta bekleyen 5 araca çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı’nda meydana gelen kazada H.T. idaresindeki 38 P 0360 plakalı Iveco marka işçi servisi, ışıkta bekleyen 5 araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlar yol kenarındaki bir iş yerinin önüne savrulurken, servis aracında bulunan 6 kişi ile birlikte toplam 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.