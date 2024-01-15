İşçi servisleri çarpıştı: 6 yaralı
Kaynak: İHA
Hatay’ın İskenderun ilçesinde 2 işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, İskenderun-Payas karayolu Karayılan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kavşakta 2 işçi servisinin çarpıştığı kaza sonrası olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 şoför, 5 işçi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Dörtyol ilçe hastanesine sevk edildi.
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