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İşçi servisleri çarpıştı: 6 yaralı

Ajans Haberleri
  • 15.01.2024 09:48
  • Giriş: 15.01.2024 09:48
  • Güncelleme: 15.01.2024 09:48
Kaynak: İHA
İşçi servisleri çarpıştı: 6 yaralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 2 işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, İskenderun-Payas karayolu Karayılan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kavşakta 2 işçi servisinin çarpıştığı kaza sonrası olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 şoför, 5 işçi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Dörtyol ilçe hastanesine sevk edildi. 

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