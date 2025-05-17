İşçi sınıfının Ali Abisi

Zafer AYDIN

Ali Özgentürk, emeğini, sanatını, birikimini toplumsal bilincin, sınıf bilincinin gelişmesine sunmuş bir aydın, sinema emekçisi olarak aramızdan ayrıldı. Çoğumuz onu yapımcı, yönetmen, senarist olarak imza attığı, içimizi titreten, At, Bekçi, Su Da Yanar, Balalayka, Selvi Boylum Al Yazmalım gibi filmlerle tanıdık. Oysa Ali Özgentürk'ün bir de sendika uzmanı kimliği vardı. 68'in yüzünü sınıfa dönen gençlerinden biri olarak 1969-1971 yılları arasında DİSK üyesi Maden-İş Sendikası'nın Basın Yayın Dairesi'nde uzman olarak çalıştı.

Sendika gazeteleri, bildirileri hazırladı. Maden-İş gazetesinde "Yaralı Mahmut" mahlasıyla yazılar yazdı. Yaşar Kemal, Mehmet Fuat, Fethi Naci gibi isimleri sendika lokallerine götürerek işçilerle edebiyat sohbetleri yapmalarını sağladı. Kurucularından olduğu Devrim İçin Hareket Tiyatrosu ile sendika binalarında, fabrika önlerinde, grev alanlarında, işçi mahallerinde, miting meydanlarında Grev, Köprü, Amerika adlı oyunları sergilediler.

İşçi eğitimlerinde kullanılmak üzere 1 Mayıs konulu kısa bir film çekti. 15-16 Haziran İşçi Direnişi öncesinde işçileri eyleme çağıran "İşçi Sınıfı Hazır Ol - Büyük Savaşımız Başlıyor" başlıklı sendika gazetesini yayına hazırladı. 15-16 Haziran günlerinde kiralık bir kamerayla İstanbul'un Avrupa yakasında gerçekleşen eylemleri kayda aldı. 12 Mart sonrası hazırladığı "İşçi Sınıfının da Muhtırası Vardır" başlıklı Maden-İş gazetesinin sendika yönetimi tarafından dağıtılmasının önlenmesi üzerine sendika uzmanlığı serüveni sona erdi. Polisin elinden kurtardığı arşivini Kadir Has Üniversitesi Ulusal Kültür Belgeliği'ne bağışladı.

Ali Özgentürk'ü işçilere, sinemayı, tiyatroyu, edebiyatı sevdirmiş, niteliksel dönüşümlerinde rol oynamış biri olarak alkışlarla uğurluyoruz. Güle güle Ali Abi.