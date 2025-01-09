İşçi sınıfının mücadele tarihi Salt arşivinde

Kültür Sanat Servisi

Fotoğrafçı ve foto muhabiri Ali Öz’ün arşivi Salt Araştırma arşivinde erişime açıldı. Türkiye’nin toplumsal ve mekansal dönüşümünü belgeleyen 5 bine yakın fotoğraftan oluşan koleksiyon, 1978’den 2000’lerin başlarına uzanan bir zaman dilimini kapsıyor.

Ağırlıklı olarak insana odaklı siyah-beyaz fotoğraflar, Karadeniz’deki yaylalarda çalışan kadınlardan Toroslarda hayvancılık yapan yörüklere, Zonguldak’taki maden işçilerinden İzmir’deki balıkçılara, Adana’da pamuk tarlasında çalışanlardan İstanbul’da boyacılık yapan çocuk işçilerine kadar geniş bir yelpazede işçi sınıfının yaşam mücadelelerini konu alıyor.

1980’lerde İstanbul’daki gecekondu yıkımları ve Tarlabaşı Bulvarı çalışmaları nedeniyle değişen Beyoğlu’dan fotoğraflar da arşivde öne çıkan malzemeler arasında. Hem birey hikâyeleri hem de toplumsal bellekte yer edinmiş değişimlerin kaydını tutan bu fotoğraflar, Türkiye’nin sosyokültürel ve kentsel dokusuna kaynak niteliği taşıyor.