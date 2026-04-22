İşçi sokakta sermaye 'dorukta': Tek kalemde 300 milyon TL'lik artış

Türkiye’de, “İşçi düşmanlığı” olarak nitelendirilen sermayenin tavrı nedeniyle hemen her yıl onlarcası yaşanan emek mücadelesinin adresi bu kez Doruk Madencilik oldu. Doruk Madencilik işçileri, ödenmeyen ücretleri ve tazminatları için Eskişehir’den Ankara’ya yürüyüşe başladı. Polis müdahalesine rağmen yürüyüşlerinden vazgeçmeyen eylemciler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne ulaştı.

Bakanlık önünde, “Açız, yoksuluz, çıplağız” diyerek oturma eylemi ve açlık grevi başlatan işçiler, bir kez daha polis engellemesiyle karşılaştı. Oturma eylemlerini sürdüren 110 madenci, sert müdahaleler ile gözaltına alındı.

SERMAYE ARTIRIMI

Gözler, verilmeyen haklar nedeniyle direnişe geçen işçilerin mücadelesi ile gündeme gelen Doruk Madencilik’in mali yapısına çevrildi. Yıldızlar SSS Holding’e bağlı şirketin sermayesinde çarpıcı bir artış kaydedildiği görüldü. Sermaye artırımının, işçilerin hak mücadelesi başlangıcından kısa bir süre gerçekleştirilmesi de dikkati çekti.

Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, 11 Şubat’ta Genel Kurul toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının gündem maddelerinden birinin sermaye artırımı olduğu öğrenildi. Şirket, 80 milyon TL olan sermayesini toplantının ardından üç kattan fazla artırdı.

TEK KALEMDE

12 Şubat tarihinde Ticaret Bakanlığı’na yapılan bildirime göre, Doruk Madencilik’in sermayesi 380 milyon TL’ye çıkarıldı. Hakkını alamadıkları gerekçesiyle onlarca işçisi sokağa inen şirketin tek seferde 300 milyon TL’lik sermaye artırımına gitmesi tartışmaları alevlendirdi.