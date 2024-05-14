İşçi sömürüsünün sultanı!

Bilge Su YILDIRIM

Yapımcılığını Miray Yapım’ın üstlendiği, TRT’de yayınlanan “Mehmed: Fetihler Sultanı” adlı dizinin çekimlerinde çok sayıda işçi toplu bir şekilde işten atıldı.

Aralarında DİSK’e bağlı Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen) üyelerinin de olduğu işçilere, işten çıkarma gerekçesi olarak herhangi bir neden belirtilmedi, dizinin çekimleri ise atılan işçilerin yerine alınan yeni ekiplerle devam ettirildi.

Sine-Sen, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda sürecin takipçisi olacaklarını söylerken dizi setindeki çalışma koşullarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Dizi çekimlerinde günlük çalışma süresinin 16 saati bulduğu belirtilen açıklamada SGK primlerinin gerçek ücretler üzerinden yatırılmadığı ve set içinde işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyulmadığı kaydedildi. Aynı zamanda haftalık olarak yatırılması gereken ücretlerin bölüm başı ücret sistemi dayatılarak eksik ödendiğine de dikkat çekildi.

Dizinin yapımında çalışan bir set emekçisi, İstanbul Hadımköy’de bulunan Tims&B Production’ın dekor platolarında çekimleri yapılan dizinin setinde 9 Ocak’ta bir yangının meydana geldiğini ve kontrol altına alınamadığını aktardı. BirGün’e konuşan set emekçisi, yangın büyürken set çalışanlarını yönlendiren herhangi bir yetkilinin olmadığını ve herkesin kendi set ekipmanlarını kurtarmaya çalıştığını belirtti. 10 milyon liralık set malzemesinin yandığını kaydeden set emekçisi şöyle konuştu: “O gün orada 80 kişi çalışıyordu, figüranları da sayarsak belki 100 kişiydik. Bize durumla ilgili bilgi veren ya da nasıl davranacağımızı söyleyen kimse yoktu. Çalıştığımız dekor platonun arka duvarı o gün şans eseri açıktı ve tüm çıkışlar oradan gerçekleşti. Normalde kapalı olan o duvar yangın günü şans eseri açık olmasaydı kimse çıkamayacaktı belki de.” Set emekçisi aynı zamanda dizinin savaş sahnelerinin çekimi sırasında kameramanların üstüne at sürüldüğünü söyledi. Hukuka aykırı koşullar karşısında sendika tarafından yapım şirketiyle yürütülen görüşmeler ise sonuçsuz kaldı.