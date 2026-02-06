İşçi ücretleri cebe girmeden eridi

Ekonomi Servisi

DİSK Araştırma Merkezi (DİSKAR), ücret kayıpları izleme raporunu duyurdu. Raporu, İstanbul Şişli’de yaptıkları eylem ve basın açıklaması ile duyuran konfederasyon; işçi ücretlerinin vergi ve enflasyonla eridiğinin altını çizdi.

DİSK-AR’ın raporuna göre, enflasyon ve vergiler işçi ücretlerinden bir ayda milyarlarca lira çaldı. Ücretler daha cebe girmeden en az 113 milyar 18 milyon lira eridi. Ücret kayıplarının 41,5 milyar lirası enflasyon nedeniyle, 71,6 milyar lirası gelir ve damga vergileri nedeniyle gerçekleşti. Ücret kayıpları bir yılda yüzde 41 derinleşti.

Raporda, işçilerin ayın 4’te birinde vergi, kesinti ve enflasyonun hesabına çalıştığı tespiti yer aldı. Ortalama işçi ücretinde aylık erime 4 bin 882 oldu. Brüt 64 bin 163 lira olan bir işçi ücreti, daha hesaba yatmadan 16 bin 266 lira kaybetti.

Asgari ücret de daha cebe girmeden alım gücünden 1359 lira kaybetti. Brüt halinden yüzde 19,1 oranında eriyen asgari ücretin reel net değeri 26 bin 717 liraya geriledi. Asgari ücret seviyesinde çalışan işçiler kaybederken bu tutarın üzerinde ücretlere çalışan işçiler de vergi ve kesintilerle kaybetti.

Asgari ücretin 1,5 katı düzeyinde ücret alan bir işçinin kaybı 11 bin 593 liraya ulaşırken DİSK-AR ücretlerin yüzde 23,4’ünün vergi ve enflasyonla eridiğini tespit etti. Asgari ücretin 2 katı kadar ücret alan bir işçi için kayıp yüzde 25,5’i buldu, 17 bin liraya dayandı. Asgari ücretin 3 katı ücretle çalışan bir işçinin kaybı, neredeyse bir asgari ücreti görerek 27 bin 432 liraya ulaştı.

VERDİKLERİ ZAMMI GERİ ALDILAR

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu "En düşük emekli aylığı daha yılın ilk ayında 968 lira geriledi. ‘Garibanlara sahip çıkıyoruz’ diye savundukları 20 bin liralık en düşük emekli aylığının alım gücü 19 bin 32 liraya düştü. Emekliye ne verdilerse daha ocak ayında geri aldılar" dedi.