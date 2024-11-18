İşçi ve emekliler birlikte direniyor

Emek Servisi

İşçi Emekçi Buluşması bileşenleri, Ankara ve İzmir’de iktidarın ekonomi politikalarını protesto etti. İzmir Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda dün toplanan çeşitli sendikalarda örgütlü işçi ve emekliler ‘‘Krizin faturasını ödemeyeceğiz’’ dedi.

İşçi ve emekliler adına açıklamayı yapan Sonay Tezcan şunları söyledi:

"Adına Orta Vadeli Program dedikleri ve şu sıralar parça parça uyguladıkları ekonomik adımlar adı konulmamış bir IMF programı olmasının yanı sıra, servet-sefalet kutuplaşmasını derinleştirmeyi hedefleyen koyu bir emek düşmanı saldırıdır. Önümüzdeki haftalarda asgari ücret görüşmeleri başlayacak ve bugünden sefalet düzeyinde zam tartışmalarını gündeme getiriyorlar. Toplumun geniş kesimlerine dayatılan faturayı ağırlaştırmak için çalışıyorlar. Tek ve gerçek kurtuluş için, insanca bir yaşam ve insanca ücretler için örgütlenmek ve mücadele etmek dışında bir seçenek yok. Birlikte direnecek, birlikte kazanacağız."