İşçiden aldıklarıyla servetleri büyüyor

Son dönemde özellikle kamu işçilerine yapılan yalnızca yüzde 24’lük zam oldukça konuşuldu. Sendikaların bu dönemde aldıkları tavır da çok eleştirildi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSKAR) tarafından yapılan çalışma da işçilerin yılın ilk 7 ayında yaşadığı kaybı ortaya koydu. AKP rejiminin “yoksuldan al, zengine ver” politikası 7 ayda yoksul halkın cebinden yaklaşık 1 trilyon TL’yi sermayeye aktardı. DİSK-AR’ın yayınladığı Ücret Kayıpları İzleme Raporu’na göre enflasyon ile vergilerle işçi ücretlerinden yedi ayda toplam 972 milyar TL eridi. Yapılan çalışmada artan enflasyonla vergi yükünün bir gelir transferi yarattığı belirtildi.

Araştırma sonuçları madde madde kayıpları şöyle ortaya koydu:

• Sadece SGK kapsamındaki işçileri (yaklaşık 17 milyon) kapsayan araştırmamıza göre bir yandan enflasyon öte yandan artan vergi yükü nedeniyle harcanabilir gerçek (reel) ücretler büyük bir erozyonla karşı karşıya.

• Ücretlerin yaşadığı erimenin en büyük sebeplerinden biri hızla artan vergi yüküdür. Örneğin 47 bin 750 TL brüt ücreti olduğunu kabul ettiğimiz bir işçi (sigortalılar için ortalama ücret) Ocak 2025’te 3 bin TL’nin altında vergi öderken temmuz ayı itibarıyla bu miktar 5 bin TL’ye yaklaştı. Vergi ve kesinti toplamı Ocak 2025’te 10 bin 100 TL iken Temmuz 2025’te kesinti toplamı 12 bin 129 TL’ye yükseldi.

• Ortalama işçi ücretinde Ocak 2025 tarihinde enflasyon nedeniyle yaşanan kayıp 1.894 TL iken Temmuz 2025 döneminde bu miktar 6 bin 796 TL’ye yükseldi. Vergi ve enflasyon nedeniyle ocak ayındaki erime 4 bin 831 TL iken bu miktar temmuz ayında 11 bin 793 TL’ye yükseldi. Ortalama işçi ücretinin 7 aylık birikimli erimesi ise 58 bin 450 TL oldu.

• Toplam kayıplar ise çok daha ürkütücü boyutlarda. Sadece sigortalı işçilerin aylık enflasyon kaybı Temmuz 2025’te toplam (tüm işçiler için) 114,3 milyar TL’ye ulaşırken enflasyon ve vergi (kesintiler hariç) kaynaklı toplam erime 198 milyar TL oldu.

• 7 aylık birikimli erime ise akıllara durgunluk verecek düzeye ulaşmış durumda. Özellikle asgari ücrete Temmuz 2025’te ara zam yapılmaması kayıpları büyüttü. Artan vergi yükü nedeniyle tüm işçiler için yaşanan 7 aylık birikimli toplam kayıp 446 milyar TL olurken enflasyonun yarattığı kayıp ise 526 milyar TL’ye ulaştı. Böylece vergi ve enflasyonun yaklaşık 17 milyon işçinin ücretlerinde yarattığı 7 aylık kayıp en az 972 milyar TL’ye ulaştı.

• 1 trilyon TL’ye yaklaşan bu erime işçilerden varlıklı kesimlere ciddi bir gelir transferidir. Enflasyon ve gelir vergisi adaletsizliği nedeniyle işçi sınıfının yaklaşık 1 trilyonluk ücreti erimiştir. Enflasyon işçi sınıfını yoksullaştıran bir emme basma tulumbadır. İşçilerden alıp zenginlere kaynak aktarmaktadır. Öte yandan adaletsiz vergi sistemi gelir eşitsizliğini daha da derinleştirmekte ve ücret gelirleri üzerindeki yükü artırmaktadır. Günün sonunda işçilerin harcanabilir net gerçek ücretleri hızla erimektedir.

Raporu hazırlayan akademisyenlerden BirGün Yazarı Prof. Dr. Aziz Çelik, “Rapor enflasyonun ve adaletsiz vergi sisteminin işçi ücretlerini nasıl erittiğini ortaya koyuyor. Özellikle asgari ücrete ara zam yapılmaması genel ücret düzeyinin düşmesine yol açıyor” diye konuştu. Çelik, “Öte yandan enflasyon alım gücünü yok ediyor. Hükümet bir yandan adaletsiz vergi isteminde ısrar ederek öte yandan asgari ücrete ara zam yapmayarak işçilerin yoksullaşmasına yol açıyor” ifadelerini kullandı. Çelik, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Raporda anlatılan kayıplar aynı zamanda büyük bir gelir transferi anlamına geliyor. Enflasyon ve vergi sistemi gelir transferi anlamına geliyor. Emekten alıp sermayeye kaynak aktarmanın aracı.”

∗∗∗

ADALETSİZLİĞİN RESMİ ORTADA

TÜİK'in verilerine göre, gelir dağılımındaki eşitsizlik zirveyi gördü. En yüksek yüzde 20'lik gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay yüzde 48,1’ken en düşük gelire sahip grubun aldığı pay yüzde 6.3'te kaldı. Yıllık ortalama iş gelirleri işverenlerde 804 bin TL, kendi hesabına çalışanlarda 210 bin TL, ücretli maaşlılarda 209 bin TL ve yevmiyelilerde 105 bin TL olarak hesaplandı.